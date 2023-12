Malagar et Toulouse-Lautrec, Domaines de tous les arts 17 route de Malagar Saint-Maixant Catégories d’Évènement: Gironde

Malagar et Toulouse-Lautrec, Domaines de tous les arts 17 route de Malagar Saint-Maixant

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 11:30:00

fin : 2024-07-06 17:30:00 Du Domaine de Malagar au Château Toulouse-Lautrec, de l’écrivain-journaliste au peintre postimpressionniste, ces deux « Maisons des Illustres » nichées sur les coteaux de l’Entre-deux-Mers vous entraînent au fil des arts ! Au programme… – À 11h30, une visite guidée de Malagar sur les rapports de François Mauriac aux arts,

– Pour le déjeuner, la possibilité de réserver votre panier pour un « pique-nique gourmand » à déguster ou à partager dans le Parc du Château Toulouse-Lautrec,

– enfin à 16h, une visite guidée historique et culturelle sur la vie d’Henri de Toulouse-Lautrec. Sur réservation auprès du Domaine de Malagar..

17 route de Malagar Domaine de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

