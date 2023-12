La Nuit Européenne des Musées au Domaine de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Maixant

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:00:00

fin : 2024-05-18 23:30:00 Le Domaine de Malagar ouvre ses portes pour la Nuit Européenne des Musées. Spectacle de danse contemporaine avec « Impressions, nouvel accrochage » : un duo de danse interprété par Mélanie Griffard et Yves Mwamba, chorégraphié par Herman Diephuis / CCN de Caen. Mais aussi des visites guidées nocturnes de la Maison…

Programme complet : malagar.fr Gratuit sur réservation..

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

