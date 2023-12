Balade littéraire – Sur le coteau des artistes 17 route de Malagar Saint-Maixant, 27 avril 2024, Saint-Maixant.

Saint-Maixant Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-27 17:30:00

Le « coteau des artistes » nous conduit des terres de Toulouse-Lautrec à celles de François Mauriac, le temps d’un aller retour artistique et littéraire. La traversée par les vignes et les chemins, en passant par Verdelais, est une découverte littéraire et

Journée complète :

• 9h30 : visite du Château Toulouse-Lautrec, accès à l’exposition temporaire, dégustation

• 11h30 : départ de la balade à pied vers Malagar

• 13h00 : déjeuner pique-nique à Malagar (panier pique-nique fourni)

• 14h00 : visite du Domaine de Malagar – rez-de-chaussée, accès à l’exposition permanente et parc

• 15h30 : retour au Château Toulouse-Lautrec en passant par Verdelais

• Arrivée à Malromé estimée vers 17h30

Balade d’environ 12 km – Sur la journée.

Sur réservation.

En partenariat avec le Château Toulouse-Lautrec..

EUR.

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Sauternes Graves Landes Girondines