Malagar autrement – Dictée dessinée 17 route de Malagar Saint-Maixant, 21 avril 2024, Saint-Maixant.

Saint-Maixant Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 11:30:00

fin : 2024-04-21 13:00:00

Petits et grands, prêtez-vous à l’exercice de la dictée, mais dessinez-la !

À la lecture de quelques textes choisis de François Mauriac, laissez libre cours à votre imagination et partagez vos plus belles oeuvres, pour voir le Domaine de l’écrivain d’un autre oeil… !

Tout public et adapté aux familles, à partir de 8 ans.

Sur réservation.

Sur réservation.

EUR.

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



