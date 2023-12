Le Printemps des Artistes 17 route de Malagar Saint-Maixant Catégories d’Évènement: Gironde

fin : 2024-04-06 18:00:00 Exposition « Nature et mensonge » de l’artiste Ronan Charles. Travaillant plastiquement sur une dialectique jouant entre nature et artifice, Ronan Charles disperse sensoriellement le public pour l’inviter à retrouver le chemin de la réflexion. Du Land Art à la Performance en passant par la taille directe, l’artiste détrompe par la vraisemblance d’un monde où la nature, comme l’écrivait François Mauriac dans son Journal, « nous est nécessaire comme le mensonge. » ».

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

