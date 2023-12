Malagar Autrement – Atelier taille du jardin 17 route de Malagar Saint-Maixant, 18 février 2024, Saint-Maixant.

Saint-Maixant Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 11:30:00

fin : 2024-02-18 13:00:00

Enfilez vos gants et affutez vos sécateurs pour cet atelier jardin dans le parc de Malagar ! Tous les amoureux du jardinage pourront s’essayer ou se perfectionner à la taille des arbustes, rosiers et arbres fruitiers. Profitez des conseils experts de notre jardinier-paysagiste lors de ce rendez-vous Malagar Autrement !

Durée : 1H30

Nombre de places limité, réservation obligatoire.

Prévoyez de venir avec vos gants et sécateurs, si possible !.

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Sauternes Graves Landes Girondines