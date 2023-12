Visites guidées complètes de la Maison de Mauriac 17 route de Malagar Saint-Maixant, 2 mars 2024, Saint-Maixant.

Saint-Maixant Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 11:00:00

fin : 2024-03-02 17:30:00

« Aller plus haut » et découvrir l’étage de la propriété de François Mauriac : une ouverture inédite rendue possible après les travaux de restauration. Une visite toujours baignée de littérature et accompagnée par nos guides, dans l’intimité d’une demeure devenue décor de romans.

En février-mars, octobre-novembre : visites guidées à 11h30, 14h et 16h.

D’avril à septembre, visites guidées à 9h30, 11h30, 14h et 16h.

Durée de la visite : 1h30.

Accès à l’exposition permanente inclus, à faire avant ou après la visite guidée selon les horaires d’ouverture du Domaine.

Réservation fortement recommandée..

EUR.

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Sauternes Graves Landes Girondines