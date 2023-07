Escape Game en réalité virtuelle – Le Cahier Noir 17 route de Malagar Saint-Maixant, 8 février 2023, Saint-Maixant.

Saint-Maixant,Gironde

Venez en famille ou entre amis vous mesurer aux scores de l’équipe de Malagar !

Pendant les vacances scolaires, après-midis spéciales « escape game » sur fond de littérature et Seconde Guerre mondiale. Avant l’arrivée de la Gestapo à Malagar, vous devez absolument retrouver le manuscrit du Cahier Noir…

Avec casque et manette, soyez le plus malin et le plus rapide pour sortir du bureau de François Mauriac sans encombre… (réservé aux 10 ans et plus).

Durée : 30 min.

Horaires : 14H, 15H, 16H et 17H, tous les mercredis pendant les vacances scolaires.

N’oubliez pas de réserver !.

2023-02-08 fin : 2023-02-08 17:30:00. .

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come with your family or friends to measure yourself against the scores of the Malagar team!

During the school vacations, special « escape game » afternoons with a background of literature and World War II. Before the arrival of the Gestapo in Malagar, you must absolutely find the manuscript of the Black Notebook…

With headset and controller, be the smartest and fastest to get out of François Mauriac’s office without any trouble… (reserved to 10 years old and more)

Duration: 30 minutes.

Times: 14H, 15H, 16H and 17H, every Wednesday during school vacations.

Don’t forget to book !

¡Ven con tu familia o amigos a medir tus puntuaciones con el equipo de Malagar!

Durante las vacaciones escolares, tardes especiales de « juegos de escape » con un fondo de literatura y de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que la Gestapo llegue a Malagar, debe encontrar absolutamente el manuscrito del Cuaderno Negro…

Con los auriculares y el mando, sé el más listo y rápido en salir del despacho de François Mauriac sin problemas… (para mayores de 10 años)

Duración: 30 minutos.

Horarios: 14, 15, 16 y 17 horas, todos los miércoles durante las vacaciones escolares.

No se olvide de reservar

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden und messen Sie sich an den Punktzahlen des Malagar-Teams!

Während der Schulferien gibt es spezielle « Escape Game »-Nachmittage, die sich mit Literatur und dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Bevor die Gestapo in Malagar eintrifft, müssen Sie unbedingt das Manuskript des « Cahier Noir » finden…

Mit Kopfhörer und Controller müssen Sie der Klügste und Schnellste sein, um das Büro von François Mauriac sicher zu verlassen… (nur für Personen ab 10 Jahren)

Dauer: 30 Min.

Öffnungszeiten: 14H, 15H, 16H und 17H, jeden Mittwoch während der Schulferien.

Vergessen Sie nicht zu reservieren!

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Sauternes Graves Landes Girondines