Le grand réveillon du dansoir 17 Route de Lion Ouistreham, 31 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-31 20:30:00

fin : 2024-01-01 06:00:00

« JOY » – CONCERT/SPECTACLE DE KARINE SAPORTA

« Joy » est un spectacle total mêlant de manière jubilatoire les deux dimensions : concertante et chorégraphique. Formant un chatoyant tissage, danse, musique et chant s’entrelacent pour mieux envoûter.

Si les premières séquences du spectacle sont tout empreintes de ce caractère majestueux propre aux mélodies ancestrales de la musique celtique, ne vous y trompez pas ! Ce n’est que pour mieux préparer le spectateur à se laisser happer par les déploiements sautillants endiablés qui vont suivre… au rythme des irrésistibles musiques à danser de l’Irlande.

Et lorsque par instant, l’espace semble se vider, il se laisse tout simplement combler des vibrations que propage l’incomparable voix de la chanteuse celtique Mélanie O’Reilly. Elle se joue à plaisir de tous les effets de gorge ou de bouche propres au répertoire celtique. L’on assiste ébloui à la virtuosité vocale dans laquelle la chanteuse excelle.

Le ravissement est à son comble lorsque l’artiste se livre à l’interprétation en français de certains textes mythiques que les instruments complices de la chanteuse viennent parfaire.

« Joy » sera pour cette soirée de fêtes restructuré en séquences : permettant que les plaisirs gourmands se conjuguent au mieux avec le plaisir artistique.

