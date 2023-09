Soirée triple O 17 Route de Kientzheim Ammerschwihr, 13 octobre 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr,Haut-Rhin

Le temps d’une soirée venez célébrer les beautés de l’automne dans le vignoble alsacien autour de tartes flambées et de vins d’Alsace..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 23:00:00. EUR.

17 Route de Kientzheim

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



Come and celebrate the beauty of autumn in the Alsatian vineyards with an evening of tarts flambées and Alsatian wines.

Venga a celebrar la belleza del otoño en los viñedos de Alsacia en una velada a base de tartas flambeadas y vinos alsacianos.

Feiern Sie einen Abend lang die Schönheiten des Herbstes in den elsässischen Weinbergen bei Flammkuchen und elsässischen Weinen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg