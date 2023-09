Fête du raisin – Un dimanche festif 17 Route de Dachstein Molsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Molsheim Fête du raisin – Un dimanche festif 17 Route de Dachstein Molsheim, 8 octobre 2023, Molsheim. Molsheim,Bas-Rhin Marchés du terroir, Puces, concerts, repas, Folklore, caves ouvertes.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

17 Route de Dachstein

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Local markets, flea markets, concerts, meals, folklore, open cellars Mercados locales, mercadillos, conciertos, comidas, folclore, bodegas abiertas Märkte der Region, Flohmärkte, Konzerte, Mahlzeiten, Folklore, Offene Weinkeller Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Molsheim Autres Lieu 17 Route de Dachstein Adresse 17 Route de Dachstein Ville Molsheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville 17 Route de Dachstein Molsheim latitude longitude 48.5416567740078;7.49619483947754

17 Route de Dachstein Molsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/molsheim/