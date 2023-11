CONFÉRENCE SUR L’ALIMENTATION SAINE – SAUVIAN 17 Route de Béziers Sauvian, 27 novembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Matthias Vidal, diététicien nutritionniste, vous propose une conférence pour apprendre à manger sainement et rester en bonne santé.

Sur inscription..

2023-11-27 19:00:00 fin : 2023-11-27 20:00:00. .

17 Route de Béziers

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Matthias Vidal, dietician-nutritionist, offers you a lecture on how to eat healthily and stay healthy.

Registration required.

Matthias Vidal, dietista y nutricionista, dará una charla sobre cómo comer sano y mantenerse sano.

Inscripción obligatoria.

Matthias Vidal, Ernährungswissenschaftler, bietet Ihnen einen Vortrag an, in dem Sie lernen, wie Sie sich gesund ernähren und gesund bleiben können.

Um Anmeldung wird gebeten.

