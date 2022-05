17° Rencontres Musicales de Capvern : Nuits romantiques

2022-08-24 – 2022-08-24 Renseignements et réservations au 05 62 39 10 15 ou à l’Office de Tourisme Cœur des Pyrénées au Bureau de Capvern les Bains au 05 62 39 00 46. 17ème Édition des Rencontres Musicales de Capvern.

Récital saxophone/piano » Nuits romantiques »

Jérome LARAN (saxophone)

Michael ERTZSCHEID (piano)

(Demerssemen-Bizet-Massenet-Franck) Renseignements et réservations au 05 62 39 10 15 ou à l’Office de Tourisme Cœur des Pyrénées au Bureau de Capvern les Bains au 05 62 39 00 46. dernière mise à jour : 2022-03-18 par

