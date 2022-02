17° Rencontres Musicales de Capvern : Les Pourquoi PAS Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

17° Rencontres Musicales de Capvern : Les Pourquoi PAS
2022-08-26 21:00:00
Eglise de Capvern Village CAPVERN
Capvern



17ème Édition des Rencontres Musicales de Capvern.

Renseignements et réservations au 05 62 39 10 15 ou à l'Office de Tourisme Cœur des Pyrénées au Bureau de Capvern les Bains au 05 62 39 00 46.

Quintette “Les Pourquoi PAS”

Jean Philipe BENESSE (bugle)

Gilles GUILLEMART (saxophone alto)

Marc ANDRE (tuba)

Laurent PALANGIE (batterie)

infos@lesrencontresmusicales.com
+33 5 62 39 10 15
http://www.lesrencontresmusicales.com/

