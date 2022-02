17° Rencontres Musicales de Capvern : Grand Ensemble de Saxophones Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

17° Rencontres Musicales de Capvern : Grand Ensemble de Saxophones Capvern, 27 août 2022, Capvern. 17° Rencontres Musicales de Capvern : Grand Ensemble de Saxophones Eglise de Capvern les Bains CAPVERN Capvern

2022-08-27 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-27 Eglise de Capvern les Bains CAPVERN

Capvern Hautes-Pyrénées Renseignements et réservations au 05 62 39 10 15 ou à l’Office de Tourisme Cœur des Pyrénées au Bureau de Capvern les Bains au 05 62 39 00 46. 17ème Édition des Rencontres Musicales de Capvern.

Grand Ensemble de Saxophones

(Debussy – Piazzolla – Mancini – Musiques de films ……….) Renseignements et réservations au 05 62 39 10 15 ou à l’Office de Tourisme Cœur des Pyrénées au Bureau de Capvern les Bains au 05 62 39 00 46. Eglise de Capvern les Bains CAPVERN Capvern

