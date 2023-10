FAUBOURG DU BLUES | PARANO BAND 17 Quai de Londres Verdun, 11 octobre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Un feeling blues, une énergie rock, une écriture

Reconnu coupable d’utiliser notre langue à des fins personnelles pour forger sa poésie urbaine, Pierre Hanot est le parrain d’une écriture musclée cultivant en toute modernité un sens aigu de l’image. Dérives de nuits, amours à fleur de peau, regard acéré sur une société si peu humaine, la vie, avec juste ce qu’il faut de surréalisme et d’ironie pour que ce ne soit pas du reportage.. Tout public

Mercredi 2023-10-11 20:30:00 fin : 2023-10-11 . 0 EUR.

17 Quai de Londres BAR LE WINDSOR

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Blues feeling, rock energy, songwriting

Pierre Hanot is guilty of using our language for personal ends in his urban poetry, and is the godfather of a muscular style of writing that cultivates an acute sense of imagery. Nights drifting, love on the skin, a sharp look at a society so lacking in humanity, life, with just the right amount of surrealism and irony to keep it from being reportage.

Blues feeling, energía rock, escritura

Pierre Hanot, culpable de utilizar nuestro lenguaje con fines personales en su poesía urbana, es el padrino de una escritura musculosa que cultiva un agudo sentido de la imaginería. Deriva nocturna, amor a primera vista, mirada aguda sobre una sociedad tan carente de humanidad, de vida, con la dosis justa de surrealismo e ironía para que no sea un simple reportaje.

Ein Blues-Feeling, eine Rock-Energie, ein Songwriting

Pierre Hanot, der für schuldig befunden wurde, unsere Sprache für seine urbane Poesie zu missbrauchen, steht Pate für einen muskulösen Schreibstil, der in aller Modernität einen ausgeprägten Sinn für Bilder kultiviert. Nachtschwärmer, hautnahe Liebe, ein scharfer Blick auf eine Gesellschaft, die so wenig menschlich ist, das Leben, mit genau dem richtigen Maß an Surrealismus und Ironie, damit es keine Reportage ist.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT GRAND VERDUN