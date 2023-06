Journée de l’Artisanat 17 Poinsonnet Fronsac, 9 septembre 2023, Fronsac.

Fronsac,Gironde

Les Journées sont pour les particuliers et des professionnels l’occasion de découvrir des méthodes d’écoconstruction, des métiers de l’éco-bâti et des savoir-faire manuels. Le public peut suivre plusieurs initiations et démonstrations aux pratiques des artisans de l’association et d’artisans invités qui répondent aux questions des personnes intéressées.

En 2023, la journée de l’artisanat de l’association prend comme thématique la matière. Professionnels et particuliers abordent sous différents angles cette thématique de la matière. Ils interviendront au travers de conférences, de retour d’expérience de démonstration et de performance. Les enjeux sont ici de sensibiliser, renseigner et accompagner le public présent aux alternatives écologiques de construction et rénovation. La journée est animée également par un marché d’artisans créateurs.

L’association propose le 17/9 une porte ouverte..

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-09 23:00:00. EUR.

17 Poinsonnet

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Journées are an opportunity for individuals and professionals to discover eco-construction methods, eco-building trades and manual skills. The public can take part in a number of initiations and demonstrations of the practices of the association?s artisans and guest artisans, who answer questions from interested parties.

In 2023, the association?s Craft Day will focus on the theme of materials. Professionals and private individuals approach the theme of materials from different angles. They will be taking part in conferences, providing feedback, demonstrations and performances. The aim here is to raise awareness, inform and support the public about ecological construction and renovation alternatives. The day will also feature a market of creative craftsmen.

On 9/17, the association will be holding an open house.

Las Jornadas son una oportunidad para que particulares y profesionales descubran los métodos de eco-construcción, los oficios de la eco-construcción y las habilidades manuales. El público puede participar en una serie de presentaciones y demostraciones a cargo de los artesanos de la asociación y de artesanos invitados, que estarán a disposición de los interesados para responder a sus preguntas.

En 2023, el Día de la Artesanía de la asociación se centrará en el tema de los materiales. Profesionales y particulares abordarán el tema de los materiales desde distintos ángulos. Participarán en conferencias, comentarios, demostraciones y actuaciones. El objetivo es sensibilizar, informar y apoyar al público asistente sobre alternativas ecológicas para la construcción y la renovación. La jornada contará también con un mercado de artesanos creativos.

El 17/9, la asociación celebrará una jornada de puertas abiertas.

Die Tage sind für Privatpersonen und Fachleute eine Gelegenheit, ökologische Baumethoden, ökologische Bauberufe und handwerkliche Fertigkeiten zu entdecken. Die Öffentlichkeit kann mehrere Einführungen und Demonstrationen in die Praktiken der Handwerker des Vereins und von eingeladenen Handwerkern verfolgen, die die Fragen der Interessierten beantworten.

Im Jahr 2023 wird der Tag des Handwerks der Vereinigung das Thema « Materie » aufgreifen. Fachleute und Privatpersonen werden sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit dem Thema Materie befassen. Sie werden in Form von Vorträgen, Erfahrungsberichten und Vorführungen zu Wort kommen. Die Herausforderungen bestehen hier darin, das anwesende Publikum für ökologische Alternativen beim Bauen und Renovieren zu sensibilisieren, zu informieren und zu begleiten. Der Tag wird auch durch einen Markt mit Handwerkern und Kreativen belebt.

Der Verein bietet am 17. September einen Tag der offenen Tür an.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT du Fronsadais