Atelier Teinture naturelle 17 Poinsonnet Fronsac, 15 juillet 2023, Fronsac.

Fronsac,Gironde

On vous propose un atelier d’initiation à la teinture naturelle à partir de plantes. Nous choisirons deux plantes à partir desquelles nous allons concevoir un nuancier : décliner la couleur d’une plante en fonction de différents bains.

Foramtion : Charlotte de Madelou, Créations graphiques et textiles éco-reponsable.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 17:00:00. EUR.

17 Poinsonnet

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We offer an introductory workshop in natural dyeing using plants. We’ll choose two plants from which we’ll create a color chart: using the color of a plant in different baths.

Foramtion : Charlotte de Madelou, Eco-responsible textile and graphic creations

Este taller es una introducción al teñido natural con plantas. Elegiremos dos plantas con las que crearemos una carta de colores: utilizar el color de una planta en diferentes baños.

Foramtion : Charlotte de Madelou, Creaciones textiles y gráficas ecológicas

Wir bieten Ihnen einen Workshop zur Einführung in das natürliche Färben mit Pflanzen an. Wir wählen zwei Pflanzen aus, aus denen wir eine Farbpalette entwerfen: die Farbe einer Pflanze in Abhängigkeit von verschiedenen Bädern deklinieren.

Foramtion : Charlotte de Madelou, Öko-verantwortliche Grafik- und Textildesigns

Mise à jour le 2023-06-26 par OT du Fronsadais