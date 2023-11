Projection : Ciné Mômes 17 Place Raymond Queneau Le Havre, 16 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Une séance de cinéma rien que pour les enfants !

Un film de qualité sélectionné pour les enfants, à découvrir à plusieurs, dans une ambiance collective, installés dans une salle sombre et devant un grand écran : du cinéma comme les grands !

A partir de 5 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . .

17 Place Raymond Queneau Bibliothèque Raymond Quneau

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



A cinema session just for kids!

A quality film selected just for kids, to be discovered in a group setting, in a darkened room and in front of a big screen: cinema like the grown-ups!

Ages 5 and up

Free admission, subject to availability.

Una sesión de cine sólo para niños

Una película de calidad seleccionada sólo para niños, para disfrutar juntos, en grupo, en una sala a oscuras y frente a una gran pantalla: ¡el cine de los mayores!

A partir de 5 años

Entrada gratuita, según disponibilidad.

Ein Kinobesuch nur für Kinder!

Ein qualitativ hochwertiger Film, der für Kinder ausgewählt wurde, wird zu mehreren in einer kollektiven Atmosphäre entdeckt, die in einem dunklen Raum und vor einer großen Leinwand installiert ist: Kino wie die Großen!

Ab 5 Jahren

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

