Atelier : Les P’tits Artistes 17 Place Raymond Queneau Le Havre, 6 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Passez un moment privilégié avec votre enfant autour du dessin et de la peinture ! Parce que les tout petits aussi ont du talent.

Une feuille blanche, des couleurs : patouillez sans complexe et repartez avec vos chefs-d’œuvre !

Sur inscription, pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte.

2023-12-06 10:30:00 fin : 2023-12-06 . .

17 Place Raymond Queneau Bibliothèque Raymond Queneau

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Spend a special moment with your child drawing and painting! Because little ones have talent too.

With a blank sheet of paper and a few colors, you’ll be able to get away with your own masterpieces!

Registration required, for 3-5 year-olds accompanied by an adult

Pase un rato especial con su hijo dibujando y pintando Porque los pequeños también tienen talento.

Un folio en blanco, unos cuantos colores: ¡ponte manos a la obra y sal con tus propias obras maestras!

Inscripción obligatoria, para niños de 3 a 5 años acompañados de un adulto

Verbringen Sie mit Ihrem Kind eine besondere Zeit rund um das Zeichnen und Malen! Denn auch die Kleinsten haben Talent.

Ein weißes Blatt Papier, Farben: Malen Sie ohne Hemmungen und nehmen Sie Ihre Meisterwerke mit nach Hause!

Anmeldung erforderlich, für Kinder von 3 bis 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie