Atelier lecture : Le Temps des Histoires 17 Place Raymond Queneau Le Havre, 27 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Contes et comptines, aventures, légendes d’ici et d’ailleurs : les bibliothécaires vous invitent à plonger dans le monde merveilleux des histoires !

C’est bien connu, les histoires peuplent les bacs et les étagères des bibliothèques !

Contes et comptines, histoires à rire ou à hurler, légendes du bout du monde… Les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !

Pour chaque date, nous vous proposons une thématique différente ! Vous êtes prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?!

À partir de 5 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-10-27 15:00:00 fin : 2023-10-27 . .

17 Place Raymond Queneau Bibliothèque Raymond Queneau

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Tales and nursery rhymes, adventures and legends from near and far: librarians invite you to plunge into the wonderful world of stories!

It’s a well-known fact that stories populate library shelves and bins!

Tales and nursery rhymes, laugh-out-loud stories, legends from the ends of the earth… The librarians invite you to share the ones of your choice, and take away a few ideas for evening reading!

For each date, we propose a different theme! Are you ready to embark on our imaginary world?

Ages 5 and up, free admission subject to availability.

Cuentos y canciones infantiles, aventuras y leyendas de cerca y de lejos: ¡los bibliotecarios le invitan a sumergirse en el maravilloso mundo de los cuentos!

Es bien sabido que los cuentos llenan las estanterías de las bibliotecas

Cuentos y canciones infantiles, historias para reír o gritar, leyendas de los confines de la tierra… Los bibliotecarios te invitan a compartir los cuentos que tú elijas y a llevarte algunas ideas para la lectura nocturna

¡Cada cita tiene un tema diferente! ¿Estás listo para embarcarte en nuestro mundo imaginario?

A partir de 5 años, entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

Märchen und Kinderreime, Abenteuer, Legenden von hier und anderswo: Die Bibliothekarinnen laden Sie dazu ein, in die wunderbare Welt der Geschichten einzutauchen!

Es ist allgemein bekannt, dass Geschichten die Fächer und Regale der Bibliotheken bevölkern!

Märchen und Kinderreime, Geschichten zum Lachen oder zum Schreien, Legenden vom Ende der Welt… Die Bibliothekarinnen laden Sie ein, die Geschichten ihrer Wahl mit ihnen zu teilen und einige Ideen für die Abendlektüre mitzunehmen!

Für jedes Datum schlagen wir Ihnen ein anderes Thema vor! Sind Sie bereit, sich in unsere Fantasiewelt einzuschiffen?!

Ab 5 Jahren, freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

