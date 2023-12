SECRET SANTA – BEER DISTRICT 17 Place Pierre Semard Béziers, 18 décembre 2023 20:00, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez participer à cette soirée Secret Santa et recevez un cadeau ! Mais tout d’abord, comment fonctionne un Secret Santa ? Apporte un cadeau d’une valeur de 5€ à déposer au pied du sapin à Beer District, ensuite reçoit le tiens d’un autre « secret santa »..

2023-12-18 20:00:00 fin : 2023-12-18 . .

17 Place Pierre Semard

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and take part in this Secret Santa evening and receive a gift! But first, how does a Secret Santa work? Bring a gift worth 5? to put under the Christmas tree in the Beer District, then get yours from another « secret santa ».

Ven a participar en esta noche del amigo invisible y recibe un regalo Pero antes de nada, ¿cómo funciona el amigo invisible? Trae un regalo por valor de 5? para ponerlo bajo el árbol de Navidad del Barrio de la Cerveza, y luego recibe el tuyo de otro « amigo invisible ».

Nehmen Sie an dieser Secret Santa Party teil und erhalten Sie ein Geschenk! Wie funktioniert ein Secret Santa? Bring ein Geschenk im Wert von 5? mit, das du im Beer District unter den Baum legst, dann erhältst du den Spruch eines anderen « Secret Santa ».

Mise à jour le 2023-12-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE