Atelier LEGO Technic/robotique 17 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère, mercredi 3 janvier 2024.

Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2024-01-03

fin : 2024-12-28

Nous apprenons, nous construisons et nous jouons avec les briques LEGO®.

Des ateliers pédagogiques et ludiques sur des sujets divers et variés.



Sur réservation les mercredis de 14h à 15h30 et les samedis de 10h30 à 12h00.

17 Place Maurice Faure Bricks 4 kidz

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



