Préhistomania 17, place du Trocadéro Paris 16e Arrondissement, 17 novembre 2023

Paris 16e Arrondissement,Paris

L’art pariétal sous un nouveau jour ! En présentant les relevés des œuvres découvertes sur les parois des grottes dès le début du XXe siècle, l’exposition au Musée de l’Homme mêle inspirations artistiques et explorations scientifiques..

2023-11-17 11:00:00 fin : 2023-05-20 19:00:00

17, place du Trocadéro Musée de l’Homme

Paris 16e Arrondissement 75016 Paris Île-de-France



Cave art in a new light! The exhibition at the Musée de l?Homme combines artistic inspiration and scientific exploration, presenting surveys of works discovered on cave walls from the early 20th century onwards.

El arte rupestre bajo una nueva luz La exposición del Museo del Hombre aúna la inspiración artística y la exploración científica presentando los dibujos de obras descubiertas en las paredes de las cavernas desde principios del siglo XX.

Höhlenkunst in einem neuen Licht! Jahrhunderts auf den Höhlenwänden entdeckt wurden, verbindet die Ausstellung im Musée de l’Homme künstlerische Inspirationen mit wissenschaftlichen Erkundungen.

