Lecture de la pièce Ondine 17 Place du Palais Bellac, 29 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

A l’occasion de la création de la pièce Ondine, dont la sortie est prévue en 2024, les comédiens du Collectif or Normes interprèteront la pièce de Jean Giraudoux revisitée par Christelle Derré..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

17 Place du Palais Médiathèque

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the creation of Ondine, scheduled for release in 2024, the actors of Collectif or Normes will perform Jean Giraudoux’s play, revisited by Christelle Derré.

Con motivo del estreno de Ondine, cuyo estreno está previsto para 2024, los actores del Collectif or Normes representarán la obra de Jean Giraudoux, revisitada por Christelle Derré.

Anlässlich der Uraufführung des Stücks Ondine, das 2024 in die Kinos kommen soll, werden die Schauspieler des Collectif or Normes das von Christelle Derré neu interpretierte Stück von Jean Giraudoux aufführen.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Pays du Haut Limousin