Menu réveillon St Sylvestre 17 place du Marché Saint-Paul-Trois-Châteaux, 25 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-25 12:00:00

fin : 2023-12-25 14:00:00

Le restaurant le Polisson vous propose un menu pour le déjeuner de Noël et pour le réveillon du Nouvel An !.

Le restaurant le Polisson vous propose un menu pour le déjeuner de Noël et pour le réveillon du Nouvel An !

EUR.

17 place du Marché Restaurant le Polisson

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence