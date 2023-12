Atelier carte de vœux et peinture 17 Place des Annonciades Nozeroy Catégories d’Évènement: Jura

Nozeroy Atelier carte de vœux et peinture 17 Place des Annonciades Nozeroy, 1 décembre 2023, Nozeroy. Nozeroy,Jura .

2023-12-24 fin : 2023-12-24 17:00:00. .

17 Place des Annonciades L’Atelier des Rêves

Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA Détails Catégories d’Évènement: Jura, Nozeroy Autres Lieu 17 Place des Annonciades Adresse 17 Place des Annonciades L'Atelier des Rêves Ville Nozeroy Departement Jura Lieu Ville 17 Place des Annonciades Nozeroy latitude longitude 46.775187;6.038639

17 Place des Annonciades Nozeroy Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nozeroy/