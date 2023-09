Closing de l’été 17 place de verdun Vic-en-Bigorre, 22 septembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Venez célébrer la fin de l’été chez Maison Moustache !

Animation musicale assurée par les fantastiques Fantaskes, bandas festive et déjantée.

Sur place, les stands de nos partenaires pour boire et dévorer le meilleur, Domaine Tariquet, Caves Baxellerie, Maison Flament et poissonnerie L’écaille.

Dresscode Fleurs et Chapeaux, sortez les chemises à fleurs, boutonnières ou bibis délurés ! On vous veut fleuris et ravis !.

17 place de verdun VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and celebrate the end of summer at Maison Moustache!

Musical entertainment provided by the fantastic Fantaskes, festive and crazy bandas.

On site, our partners’ stands to drink and devour the best, Domaine Tariquet, Caves Baxellerie, Maison Flament and fishmonger L’écaille.

Dresscode Fleurs et Chapeaux, get out your flowered shirts, buttonholes and wacky bibs! We want you blooming and delighted!

Venga a celebrar el final del verano en la Maison Moustache

La animación musical correrá a cargo de los fantásticos Fantaskes, una banda festiva y alocada.

También encontrará puestos de nuestros socios, Domaine Tariquet, Caves Baxellerie, Maison Flament y la pescadería L’écaille.

Dresscode Fleurs et Chapeaux, ¡saca tus camisas florales, tus ojales o tus babis descarados! Queremos que estés encantado

Feiern Sie das Ende des Sommers bei Maison Moustache!

Für musikalische Unterhaltung sorgen die fantastischen Fantaskes, eine festliche und verrückte Bandas.

Vor Ort gibt es Stände unserer Partner, an denen Sie das Beste trinken und essen können: Domaine Tariquet, Caves Baxellerie, Maison Flament und Fischgeschäft L’écaille.

Dresscode Blumen und Hüte, holen Sie Ihre geblümten Hemden, Knopflöcher oder verrückten Bibis heraus! Wir wollen, dass Sie blumig und entzückt sind!

