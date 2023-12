Balade contée et conférence – débat 17 Place de Penthièvre Moncontour Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Moncontour Balade contée et conférence – débat 17 Place de Penthièvre Moncontour, 17 février 2024, Moncontour. Moncontour Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:00:00

fin : 2024-02-17 20:00:00 . Balade contée au départ de la la libraire l’Abri des Temps suivie d’une conférence-débat avec Nicolas Baron (auteur de Vivre en renard aux éditions Actes Sud) et Léa Filiu, anthropologue de la chasse et du rapport à l’animal à la salle des fêtes de Trédaniel. Dans le cadre du mois du livre en Bretagne, en partenariat avec la bibliothèque de Trédaniel. .

17 Place de Penthièvre Librairie l’Abri des Temps

Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Moncontour Autres Code postal 22510 Lieu 17 Place de Penthièvre Adresse 17 Place de Penthièvre Librairie l'Abri des Temps Ville Moncontour Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville 17 Place de Penthièvre Moncontour Latitude 48.36101 Longitude -2.63384 latitude longitude 48.36101;-2.63384

17 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moncontour/