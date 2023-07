Au Fournil Pixien 17 Place de la Mairie Poix-Terron, 12 juillet 2023, Poix-Terron.

Poix-Terron,Ardennes

Ouvert tous les jours de 6h30 à 13h00 et de 16h00 à 19h – Fermé le jeudi après-midi et le dimanche après-midi.

17 Place de la Mairie

Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est



Open every day from 6.30am to 1pm and from 4pm to 7pm – Closed on Thursday afternoon and Sunday afternoon

Abierto todos los días de 6:30 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 – Cerrado los jueves por la tarde y los domingos por la tarde

Täglich geöffnet von 6:30 bis 13:00 Uhr und von 16:00 bis 19:00 Uhr – Donnerstag Nachmittag und Sonntag Nachmittag geschlossen

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme