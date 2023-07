CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE – RESTAURANT LE PRESSOIR 17 Place de la Fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian, 14 juillet 2023, Saint-Saturnin-de-Lucian.

Saint-Saturnin-de-Lucian,Hérault

Venez passez une soirée en musique au pressoir avec le groupe « Les Ballyshannons ». Voyagez dans la musique celtique sous toutes ses facettes, du pur trad au folk rock contemporain..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

17 Place de la Fontaine

Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie



Come and enjoy an evening of music at the Pressoir with the group « Les Ballyshannons ». Take a trip through Celtic music in all its facets, from pure trad to contemporary folk rock.

Venga a disfrutar de una velada musical en el lagar con el grupo « Les Ballyshannons ». Haga un viaje a través de todas las facetas de la música celta, desde el puro trad hasta el folk rock contemporáneo.

Verbringen Sie einen Abend mit Musik in der Kelter mit der Gruppe « Les Ballyshannons ». Reisen Sie durch die keltische Musik in all ihren Facetten, von reinem Trad bis hin zu zeitgenössischem Folkrock.

