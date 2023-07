Strasbourg, capitale de Noël 17 place de la Cathédrale Strasbourg, 24 novembre 2023, Strasbourg.

Strasbourg,Bas-Rhin

Durant cette période, l’ambiance qui règne dans la ville est unique. Les façades et les rues se parent de leurs plus beaux atours, les vitrines scintillent, les odeurs de cannelle et d’épices évoquent des souvenirs d’enfance, les chants de Noël résonnent au fond des églises. Toute la ville se transforme en un écrin enchanteur..

2023-11-24 fin : 2023-12-24 . 0 EUR.

17 place de la Cathédrale

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est



During this period, the atmosphere in the city is unique. The facades and streets are decked out in their finest finery, the shop windows sparkle, the smell of cinnamon and spices evokes memories of childhood, and the Christmas carols echo from the churches. The whole city is transformed into an enchanting setting.

Durante este periodo, el ambiente de la ciudad es único. Las fachadas y las calles se engalanan con sus mejores galas, los escaparates brillan, el olor a canela y especias evoca recuerdos de la infancia y los villancicos resuenan en las iglesias. Toda la ciudad se transforma en un escenario encantador.

Während dieser Zeit herrscht in der Stadt eine einzigartige Stimmung. Die Fassaden und Straßen schmücken sich mit ihrem schönsten Schmuck, die Schaufenster funkeln, der Duft von Zimt und Gewürzen weckt Kindheitserinnerungen, und in den Kirchen klingen Weihnachtslieder aus den Tiefen. Die ganze Stadt verwandelt sich in ein zauberhaftes Schmuckkästchen.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de tourisme de Strasbourg et sa région