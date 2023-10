Nuit du Droit – Concert de musique classique 17 Place d’Aine Limoges, 4 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

La cour d’appel organise un concert de musique classique dans la salle du chancelier d’Aguesseau à l’occasion de la Nuit du droit.

Avec : Carine Daniau Signigaglia & Sylvain Bottineau.

Programme :

– Rameau L’égyptienne

– Fauré 3ème impromptu

– Chopin 2ème Scherzo

– Beethoven sonate op 57 (appassionata)

– Liszt Funérailles

– Tchaikovsky Casse-noisette

Inscription fortement conseillée. Merci d’envoyer par mail les noms et prénoms des personnes souhaitant s’inscrire, à l’adresse suivante: lanuitdudroit.ca-limoges@justice.fr

Attention, les contrôles de sécurité effectués à l’entrée du palais de justice peuvent durer quelques minutes..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 21:00:00. EUR.

17 Place d’Aine Cour d’Appel de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Court of Appeal is organizing a classical music concert in the Salle du Chancelier d?Aguesseau to mark the Night of Law.

With : Carine Daniau Signigaglia & Sylvain Bottineau.

Program :

– Rameau L?égyptienne

– Fauré 3rd Impromptu

– Chopin 2nd Scherzo

– Beethoven sonata op 57 (appassionata)

– Liszt Funeral

– Tchaikovsky Nutcracker

Registration strongly recommended. Please e-mail the full names of those wishing to register to: lanuitdudroit.ca-limoges@justice.fr

Please note that security checks at the entrance to the courthouse may take a few minutes.

El Tribunal de Apelación organiza un concierto de música clásica en la Sala del Canciller de Aguesseau con motivo de la Noche del Derecho.

Con : Carine Daniau Signigaglia y Sylvain Bottineau.

Programa :

– Rameau La Egipcia

– Fauré 3er Impromptu

– 2º Scherzo de Chopin

– Beethoven sonata op 57 (appassionata)

– Funeral de Liszt

– Cascanueces de Chaikovski

Se recomienda encarecidamente la inscripción. Se ruega enviar por correo electrónico los nombres completos de las personas que deseen inscribirse a la siguiente dirección: lanuitdudroit.ca-limoges@justice.fr

Tenga en cuenta que los controles de seguridad a la entrada del Palacio de Justicia pueden llevar unos minutos.

Das Berufungsgericht veranstaltet anlässlich der Nacht des Rechts ein klassisches Musikkonzert im Saal des Kanzlers d’Aguesseau.

Mit dabei sind : Carine Daniau Signigaglia & Sylvain Bottineau.

Programm :

– Rameau L?égyptienne

– Fauré 3. Impromptu

– Chopin 2. Scherzo

– Beethoven Sonate op 57 (appassionata)

– Liszt Beerdigung

– Tschaikowsky Nussknacker

Eine Anmeldung wird dringend empfohlen. Bitte senden Sie die Namen und Vornamen der Personen, die sich anmelden möchten, per E-Mail an folgende Adresse: lanuitdudroit.ca-limoges@justice.fr

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheitskontrollen am Eingang des Gerichtsgebäudes einige Minuten dauern können.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Limoges Métropole