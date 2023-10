FAUBOURG DU BLUES | JULIAN THE DRIFTER 17 Place Chevert Verdun, 13 octobre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Entre Hank Williams et Merle Travis, Big Bill Broonzy et Doc Watson, les vieux traditional songs et le blues rural, le ragtime et la ballade intimiste, Julian the Drifter retrace une esquisse de l’Amérique lointaine, avec ses hobos, ses hillbillies, ses blues et ses histoires de meurtre sous la lune… Un 1er album est sorti en CD et vinyle fin 2019, dépoussiérant à sa façon une musique prenant racine il y a plus de 100 ans !

Basé aujourd’hui sur Nancy, Julian the Drifter est un projet solo créé en 2015 : accompagné de ses guitares (un résonateur, et une folk), « servi par une voix et un jeu de guitare convaincant, il rend crédible sa plongée dans l’amérique profonde des hobos » (Rock n’Folk, février 2020).

LINE-UP : Julien Leclerc (guitare, chant). Tout public

Vendredi 2023-10-13 21:30:00 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

17 Place Chevert BAR LE CLUB

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Between Hank Williams and Merle Travis, Big Bill Broonzy and Doc Watson, old traditional songs and rural blues, ragtime and intimate ballads, Julian the Drifter traces a sketch of far-off America, with its hobos, hillbillies, blues and stories of murder under the moon? A 1st album was released on CD and vinyl at the end of 2019, dusting off in its own way a music that took root over 100 years ago!

Based today in Nancy, Julian the Drifter is a solo project created in 2015: accompanied by his guitars (one resonator, and one folk), « served by a voice and convincing guitar playing, he makes his plunge into deep hobo America credible » (Rock n?Folk, February 2020).

LINE-UP: Julien Leclerc (guitar, vocals)

En algún lugar entre Hank Williams y Merle Travis, Big Bill Broonzy y Doc Watson, viejas canciones tradicionales y blues rural, ragtime y baladas íntimas, Julian the Drifter traza un boceto de la América lejana, con sus vagabundos, hillbillies, blues e historias de asesinatos bajo la luna… ¡A finales de 2019 se publicará un 1er álbum en CD y vinilo, desempolvando a su manera una música que echó raíces hace más de 100 años!

Ahora afincado en Nancy, Julian the Drifter es un proyecto en solitario creado en 2015: acompañado de sus guitarras (una resonadora, una folk), « servido por una voz y un guitarreo convincentes, hace creíble su zambullida en la América profunda de los vagabundos » (Rock n?Folk, febrero de 2020).

LINE-UP: Julien Leclerc (guitarra, voz)

Zwischen Hank Williams und Merle Travis, Big Bill Broonzy und Doc Watson, den alten Traditional Songs und dem ländlichen Blues, dem Ragtime und der intimen Ballade zeichnet Julian the Drifter eine Skizze des fernen Amerikas, mit seinen Hobos, Hillbillies, Blues und Geschichten von Morden unter dem Mond? Das erste Album wurde Ende 2019 auf CD und Vinyl veröffentlicht und entstaubt auf seine Weise eine Musik, die vor über 100 Jahren ihre Wurzeln hatte!

Julian the Drifter, der heute in Nancy lebt, ist ein 2015 gegründetes Soloprojekt: Begleitet von seinen Gitarren (einer Resonator- und einer Folkgitarre), « bedient von einer Stimme und einem überzeugenden Gitarrenspiel, macht er seinen Tauchgang in das tiefe Amerika der Hobos glaubhaft » (Rock n?Folk, Februar 2020).

LINE-UP: Julien Leclerc (Gitarre, Gesang)

Mise à jour le 2023-09-29 par OT GRAND VERDUN