Exposition d’artistes locaux – Vergt 17 Place Charles Mangold Vergt, 7 juillet 2023, Vergt.

Vergt,Dordogne

6 artistes locaux exposent à la galerie. Vous trouverez des objets en bois, des peintures, décoration intérieur, ….

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

17 Place Charles Mangold

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



6 local artists exhibit at the gallery. You will find wooden objects, paintings, interior decoration, …

en la galería exponen 6 artistas locales. Encontrarás objetos de madera, cuadros, decoración de interiores,…

6 lokale Künstler stellen in der Galerie aus. Sie finden Holzobjekte, Gemälde, Innendekoration, …

Mise à jour le 2023-06-27 par OT de Périgueux