Tournée de concerts Aérolab #9.2 – Appelez-moi François 17 Place Champlain Caen, 11 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

TFT Label présente la neuvième édition des tournées Aérolab ! Appelez-moi François prends la suite de Dominique Février avec une tournée de 4 dates qui débutera le 11 octobre à Caen !

Appelez-moi François est un duo basé en Normandie à la recherche de l’innocence originelle de la pop. Celle des sixties, revampée aux sonorités vintage.

Aérolab, ce sont les tournées d’hiver de TFT : une fois par mois de septembre à mai Aérolab organise une tournée de plusieurs dates consécutives pour un groupe..

2023-10-11 15:00:00 fin : 2023-10-11 17:00:00. .

17 Place Champlain

Caen 14000 Calvados Normandie



TFT Label presents the ninth edition of its Aérolab tours! Appelez-moi François takes over from Dominique Février with a 4-date tour kicking off on October 11 in Caen!

Appelez-moi François is a Normandy-based duo in search of the original innocence of pop. Sixties pop, revamped with vintage sounds.

Aérolab is TFT?s winter tour: once a month from September to May, Aérolab organizes a tour of several consecutive dates for one group.

¡TFT Label presenta la novena edición de las giras Aérolab! Appelez-moi François siguen los pasos de Dominique Février con una gira de 4 fechas que comienza el 11 de octubre en Caen

Appelez-moi François es un dúo de Normandía que busca la inocencia original del pop. Pop de los sesenta renovado con sonidos vintage.

Aérolab es la gira de invierno de TFT: una vez al mes, de septiembre a mayo, Aérolab organiza una gira de varias fechas consecutivas para un grupo.

TFT Label präsentiert die neunte Ausgabe der Aérolab-Tourneen! Appelez-moi François tritt die Nachfolge von Dominique Février mit einer 4-Tage-Tour an, die am 11. Oktober in Caen beginnt!

Appelez-moi François ist ein in der Normandie ansässiges Duo, das sich auf die Suche nach der ursprünglichen Unschuld des Pop begibt. Die der Sixties, neu aufgelegt mit Vintage-Sounds.

Aérolab, das sind die Wintertourneen von TFT: Einmal im Monat von September bis Mai organisiert Aérolab eine Tournee mit mehreren aufeinanderfolgenden Terminen für eine Gruppe.

Mise à jour le 2023-10-05 par Calvados Attractivité