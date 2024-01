Lo Pitchoun Mercat 17 Mouliatte Saint-Germain-de-Grave, vendredi 4 octobre 2024.

Saint-Germain-de-Grave Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04 18:00:00

fin : 2024-10-04

Tous les premiers vendredis de chaque mois, Lo Pitchoun Mercat s’installe au Domaine Tich & Grava !

Lo Pitchoun Mercat, c’est un marché festif qui regroupe producteurs et artisans locaux. Vous avez la possibilité de commander via cagette.net et de venir récupérer vos produits sur site. Animation musicale à chaque marché et dégustations des vins du domaine.

18H30 à 19H15 – Animation musicale

19H15 à 21H00. Session JAZZ!

ET BIEN SUR… DEGUSTATIONS AUTOUR DES BARRIQUES

17 Mouliatte Domaines Tich & Grava

Saint-Germain-de-Grave 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



