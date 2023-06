Lo Pitchoun Mercat 17 Mouliatte Saint-Germain-de-Grave, 7 juillet 2023, Saint-Germain-de-Grave.

Saint-Germain-de-Grave,Gironde

Tous les premiers vendredis de chaque mois, Lo Pitchoun Mercat s’installe au Domaine Tich & Grava !

Lo Pitchoun Mercat, c’est un marché festif qui regroupe producteurs et artisans locaux. Vous avez la possibilité de commander via cagette.net et de venir récupérer vos produits sur site. Animation musicale à chaque marché et dégustations des vins du domaine.

18H30 à 19H15 – Animation musicale

19H15 à 21H00. Session JAZZ!

ET BIEN SUR… DEGUSTATIONS AUTOUR DES BARRIQUES.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

17 Mouliatte Domaines Tich & Grava

Saint-Germain-de-Grave 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every first Friday of the month, Lo Pitchoun Mercat takes place at Domaine Tich & Grava!

Lo Pitchoun Mercat is a festive market which gathers local producers and craftsmen. You have the possibility to order via cagette.net and to come and get your products on site. Musical entertainment at every market, and tastings of the estate’s wines.

18H30 to 19H15 – Musical entertainment

7:15pm to 9:00pm. JAZZ session!

AND OF COURSE… BARREL TASTINGS

Cada primer viernes de mes, Lo Pitchoun Mercat se instala en el Domaine Tich & Grava

Lo Pitchoun Mercat es un mercado festivo que reúne a productores y artesanos locales. Puede hacer sus pedidos a través de cagette.net y recoger sus productos in situ. Animación musical en cada mercado y degustaciones de los vinos de la finca.

18.30 a 19.15 h – Animación musical

de 19.15 a 21.00 h. ¡Sesión de JAZZ!

Y POR SUPUESTO… DEGUSTACIONES EN TORNO A LAS BARRICAS

An jedem ersten Freitag im Monat zieht Lo Pitchoun Mercat in die Domaine Tich & Grava ein!

Lo Pitchoun Mercat ist ein festlicher Markt, der lokale Erzeuger und Handwerker vereint. Sie haben die Möglichkeit, über cagette.net zu bestellen und Ihre Produkte vor Ort abzuholen. Musikalische Unterhaltung auf jedem Markt und Verkostung der Weine des Weinguts.

18H30 bis 19H15 – Musikalische Unterhaltung

19.15 bis 21.00 Uhr. JAZZ-Session!

UND NATÜRLICH … VERKOSTUNGEN RUND UM DIE FÄSSER

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Sauternes Graves Landes Girondines