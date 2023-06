Ecolaby vs Cradolaby 17 Lieu-dit Bréhus Romagne, 12 juin 2023, Romagne.

Romagne,Vienne

Ecolaby a besoin de vous pour gagner son combat contre Cradolaby et ainsi sauver la planète de la pollution. Afin de mener sa mission à bien, Ecolaby cherche des amis , plus exactement des éco-citoyens, auxquels il pourra donner les dix gestes magiques. Pour devenir, un eco-citoyen, il faut passer l’épreuve du labyrinthe..

17 Lieu-dit Bréhus Labyrinthe végétal

Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ecolaby needs your help to win his battle against Cradolaby and save the planet from pollution. In order to carry out his mission, Ecolaby is looking for friends, more precisely eco-citizens, to whom he can give the ten magic gestures. To become an eco-citizen, he must pass the labyrinth test.

Ecolaby necesita tu ayuda para ganar su batalla contra Cradolaby y salvar el planeta de la contaminación. Para llevar a cabo su misión, Ecolaby busca amigos, más concretamente eco-ciudadanos, a los que regalar los diez gestos mágicos. Para convertirse en eco-ciudadano, tiene que superar la prueba del laberinto.

Ecolaby braucht deine Hilfe, um seinen Kampf gegen Cradolaby zu gewinnen und so den Planeten vor der Umweltverschmutzung zu retten. Um seine Mission erfolgreich zu beenden, sucht Ecolaby Freunde, genauer gesagt Öko-Bürger, denen er die zehn magischen Gesten geben kann. Um ein Öko-Bürger zu werden, muss man die Prüfung im Labyrinth bestehen.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou