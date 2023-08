25ème fête de la Saint Fiacre 17 Lieu-dit Bléville Le Havre, 27 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La 25ème fête de la Saint Fiacre aura lieu le dimanche 27 août 2022.

Au programme :

– 9h30 : Ouverture des stands

– 10h30 : Messe en musique avec « Les Trompes Musicales » (cor de chasse) – Église Saint Jean-Baptiste de Bléville

– 11h30 : Cérémonie du souvenir au monument aux morts

– 12h : Aubade musicale devant la Mairie annexe de Bléville

– 12h – 12h30 : Spectacle d’échassiers « Elfes Nature » (Compagnie Zizanie)

– 15h – 17h30 : Animation musicale avec « Mélusine et Steve »

– 15h – 16h : Démonstration d’art floral avec « Fleur de Lotus »

– 15h – 16h30 : Spectacle d’échassiers « Elfes Nature » (Compagnie Zizanie)

Les animations tout au long de la journée :

– Stands d’artisanats d’art et de produits fermiers

– Stands d’associations et des jardins familiaux, des espaces verts de la Ville du Havre, de la fabrique Augustin Normand

– Jeux en bois et structure gonflable pour les enfants

– Exposition de vieilles voitures avec « La Roue en Bois » et de vieux tracteurs

– Présentation d’animaux, mini-ferme, promenade en calèche

– Coin des écrivains

– Exposition de peintures (SPMCV) et de photos (Gérard Lecompte)

Entrée gratuite – Buvette et restauration sur place..

2023-08-27 09:30:00 fin : 2023-08-27 17:30:00. .

17 Lieu-dit Bléville

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



The 25th Saint Fiacre festival will take place on Sunday August 27, 2022.

Program:

– 9:30 am: Stalls open

– 10:30am: Mass with music by « Les Trompes Musicales » (hunting horn) – Église Saint Jean-Baptiste de Bléville

– 11:30am: Remembrance ceremony at the war memorial

– 12pm: Aubade in front of Bléville town hall

– 12pm – 12:30pm: Stilt-walker show « Elfes Nature » (Compagnie Zizanie)

– 3pm – 5:30pm: Musical entertainment with « Mélusine et Steve »

– 3 – 4 pm: Floral art demonstration with « Fleur de Lotus

– 3pm – 4:30pm: « Elfes Nature » stilt-walker show (Compagnie Zizanie)

Entertainment throughout the day:

– Arts & crafts and farm produce stalls

– Stands for associations and allotment gardens, green spaces of the City of Le Havre, Augustin Normand factory

– Wooden games and inflatable structures for children

– Exhibition of old cars with « La Roue en Bois » and old tractors

– Animal displays, mini-farm, horse-drawn carriage rides

– Writers’ corner

– Exhibition of paintings (SPMCV) and photos (Gérard Lecompte)

Free admission – refreshments and snacks on site.

La 25ª edición del festival de Saint Fiacre tendrá lugar el domingo 27 de agosto de 2022.

En el programa

– 9.30 h: apertura de los puestos

– 10.30 h: Misa con música de « Les Trompes Musicales » (trompas de caza) – iglesia Saint Jean-Baptiste de Bléville

– 11.30 h: Ceremonia de recuerdo en el memorial de guerra

– 12.00 h: Aubade ante el ayuntamiento de Bléville

– 12.00 h – 12.30 h: espectáculo de zancudos « Elfes Nature » (Compañía Zizanie)

– 15.00 h – 17.30 h: Animación musical con « Mélusine et Steve »

– 15.00 h – 16.00 h: Demostración de arreglos florales con « Fleur de Lotus

– 15.00 – 16.30 h: Espectáculo de zancudos « Elfes Nature » (Compañía Zizanie)

Animación durante todo el día:

– Puestos de artesanía y productos agrícolas

– Puestos de asociaciones y huertos, espacios verdes de Le Havre y de la fábrica Augustin Normand

– Juegos de madera y estructuras hinchables para niños

– Exposición de coches antiguos con « La Roue en Bois » y tractores antiguos

– Exposiciones de animales, minigranja, paseos en coche de caballos

– Rincón de los escritores

– Exposición de pintura (SPMCV) y fotografía (Gérard Lecompte)

Entrada gratuita – Refrescos y tentempiés in situ.

Das 25. Fest des Heiligen Fiakers wird am Sonntag, den 27. August 2022 stattfinden.

Auf dem Programm stehen :

– 9.30 Uhr: Eröffnung der Stände

– 10.30 Uhr: Musikalische Messe mit « Les Trompes Musicales » (Jagdhorn) – Kirche Saint Jean-Baptiste de Bléville

– 11.30 Uhr: Gedenkzeremonie am Kriegerdenkmal

– 12 Uhr: Musikalische Aubade vor dem Nebengebäude des Rathauses von Bléville

– 12h – 12h30 : Stelzenläufer-Show « Elfes Nature » (Compagnie Zizanie)

– 15h – 17h30 : Musikalische Unterhaltung mit « Mélusine et Steve »

– 15h – 16h: Vorführung von Blumenkunst mit « Fleur de Lotus »

– 15h – 16h30 : Stelzenläufer-Show « Elfes Nature » (Compagnie Zizanie)

Animationen den ganzen Tag über :

– Stände von Kunsthandwerkern und Bauernhofprodukten

– Stände von Vereinen und Kleingärten, den Grünflächen der Stadt Le Havre, der Fabrik Augustin Normand

– Holzspiele und Hüpfburg für Kinder

– Ausstellung von alten Autos mit « La Roue en Bois » und alten Traktoren

– Tiervorführungen, Mini-Bauernhof, Kutschfahrten

– Ecke der Schriftsteller

– Ausstellung von Gemälden (SPMCV) und Fotos (Gérard Lecompte)

Eintritt frei – Getränke und Speisen vor Ort.

