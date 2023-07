Les vendredis soir à la ferme Le Maine L&J 17 Le Bourg Montagoudin, 7 juillet 2023, Montagoudin.

Montagoudin,Gironde

Rendez-vous dans notre ferme pour y découvrir nos produits, nous rencontrer et passer une soirée conviviale entre amis ou en famille.

Tous les vendredis marché fermier à partir de 17 heures avec nos produits (viande et charcuterie, produits laitiers et pain sur réservation) plus légumes, miel, œufs, jus de pomme, viande d’agneau et fruits de saison d’autres producteurs.

Nous vous proposons en soirée des planches apéro avec nos produits ou des pizzas et flamenkuches cuites dans notre four à bois.

Selon les semaines, nous varions les plaisirs avec d’autres propositions tel que des soirées burger, saucisse frites, galette bretonne….

2023-07-07 fin : 2023-07-07 23:00:00. EUR.

17 Le Bourg Le Maine L&J

Montagoudin 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come to our farm to discover our products, meet us and spend a convivial evening with friends or family.

Every Friday farm market from 5pm with our products (meat and charcuterie, dairy products and bread on reservation) plus vegetables, honey, eggs, apple juice, lamb and seasonal fruit from other producers.

In the evenings, we offer aperitif platters with our products, or pizzas and flamenco baked in our wood-fired oven.

Depending on the week, we vary the pleasures with other proposals such as burger evenings, sausage and French fries, Breton galettes?

Venga a nuestra granja para descubrir nuestros productos, conocernos y pasar una velada de convivencia con amigos o en familia.

Todos los viernes, a partir de las 17.00 h, se organiza un mercado agrícola con nuestros productos (carne y charcutería, productos lácteos y pan previa petición), además de verduras, miel, huevos, zumo de manzana, cordero y fruta de temporada de otros productores.

Por la noche, ofrecemos platos de aperitivo con nuestros productos o pizzas y flamenquines cocinados en nuestro horno de leña.

Dependiendo de la semana, ofrecemos otras delicias, como tardes de hamburguesas, salchichas con patatas fritas, galettes bretonas?

Besuchen Sie unseren Bauernhof, um unsere Produkte zu entdecken, uns kennenzulernen und einen geselligen Abend mit Freunden oder der Familie zu verbringen.

Jeden Freitag ab 17 Uhr Bauernmarkt mit unseren Produkten (Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukte und Brot auf Vorbestellung) sowie Gemüse, Honig, Eier, Apfelsaft, Lammfleisch und Saisonobst von anderen Produzenten.

Abends bieten wir Ihnen Aperitifbretter mit unseren Produkten oder in unserem Holzofen gebackene Pizzen und Flamencokuchen an.

Je nach Woche variieren wir das Vergnügen mit anderen Angeboten wie Burger, Würstchen mit Pommes frites, Galette bretonne?

Mise à jour le 2023-07-10 par OT de l’Entre-deux-Mers