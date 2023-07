Soirée à la ferme 17, Le Bourg, Montagoudin (33) Soirée à la ferme 17, Le Bourg, Montagoudin (33), 9 septembre 2023, . Soirée à la ferme Samedi 9 septembre, 20h00 17, Le Bourg, Montagoudin (33) entrée libre Julie et Lionel vous invitent à découvrir leur ferme « Le Maine L&J » située au bourg de MONTAGOUDIN. Vous pourrez vous y restaurez sur place avec leurs produits et ceux de producteurs locaux. Le groupe « Bal à Fond » animera la soirée avec des airs traditionnels gascons, irlandais et d’ailleurs… Ce sera l’occasion de danser ou de s’essayer à la danse « Trad » pour ceux qui le désirent. Bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous. source : événement Soirée à la ferme publié sur AgendaTrad 17, Le Bourg, Montagoudin (33) 17, Le Bourg, 33190 Montagoudin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43904 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T20:00:00+02:00 – 2023-09-10T00:00:00+02:00

2023-09-09T20:00:00+02:00 – 2023-09-10T00:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu 17, Le Bourg, Montagoudin (33) Adresse 17, Le Bourg, 33190 Montagoudin, France Age max 110 Lieu Ville 17, Le Bourg, Montagoudin (33)

17, Le Bourg, Montagoudin (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//