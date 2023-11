Matinée tête de veau et langue de boeuf 17 Impasse Jean Blanc Lens-Lestang, 3 décembre 2023, Lens-Lestang.

Lens-Lestang,Drôme

L’amicale Boule de Lens-Lestang organise cet événement. Sur place ou à emporter..

2023-12-03 08:00:00 fin : 2023-12-03 12:00:00. .

17 Impasse Jean Blanc A la maison pour tous

Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



L’amicale Boule de Lens-Lestang organizes this event. On the spot or to take away.

L’amicale Boule de Lens-Lestang organiza este evento. Para comer o llevar.

Die Amicale Boule de Lens-Lestang organisiert diese Veranstaltung. Vor Ort oder zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche