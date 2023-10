LE CONSERVATOIRE FÊTE SES 10 ANS À LA NEF ! 17 Impasse des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges, 14 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Portes ouvertes, répétitions du conte musical ‘La Boussole’ et de différents ensembles ; concert de l’ensemble ‘Aicopi’ à 20h.. Tout public

Samedi 2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 21:00:00. 0 EUR.

17 Impasse des 4 frères Mougeotte La Nef

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Open house, rehearsals for the musical tale ‘La Boussole’ and various ensembles; concert by the ‘Aicopi’ ensemble at 8pm.

Jornada de puertas abiertas, ensayos del cuento musical « La Boussole » y de diversos conjuntos; concierto del conjunto « Aicopi » a las 20.00 h.

Tag der offenen Tür, Proben des musikalischen Märchens ‘La Boussole’ und verschiedener Ensembles; Konzert des Ensembles ‘Aicopi’ um 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT SAINT DIE DES VOSGES