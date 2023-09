THÉÂTRE DE MARIONETTES : « ET PUIS » 17 Impasse des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges, 30 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

« Et puis », c’est d’abord un grand livre d’images d’Icinori, un duo d’artistes. Poétique et surprenant, sans mots ou presque, chaque page décline toute la subtilité et l’originalité du travail graphique d’Icinori.

En adaptant l’album pour la scène, la compagnie invite les jeunes spectateurs à plonger dans une grande fresque visuelle et musicale : l’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant transformé de saison en saison par de mystérieux personnages, mi hommes – mi outils. Une multitude de micro- narrations émaillent cette métamorphose de la nature : animaux, humains et créatures fantastiques s’y croisent et nous font percevoir la richesse et le foisonnement de ce monde. Entre réalisme et fantasmagorie, comme une douce introduction à l’écologie, cette traversée onirique explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature.. Tout public

Samedi 2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 12:00:00. 0 EUR.

17 Impasse des 4 frères Mougeotte La Nef

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



« Et puis » is first and foremost a large picture book by Icinori, a duo of artists. Poetic and surprising, with almost no words, each page reveals the subtlety and originality of Icinori?s graphic work.

By adapting the album for the stage, the company invites young spectators to plunge into a vast visual and musical fresco: the story of a wild, lush landscape transformed from season to season by mysterious characters, half men? half tools. This metamorphosis of nature is punctuated by a multitude of micro-narratives: animals, humans and fantastical creatures intersect, giving us a glimpse of the richness and abundance of this world. Between realism and fantasy, like a gentle introduction to ecology, this dreamlike journey explores the intimate and complex links between human beings and nature.

« Et puis » es ante todo un gran libro ilustrado de Icinori, un dúo de artistas. Poético y sorprendente, casi sin palabras, cada página revela toda la sutileza y originalidad de la obra gráfica de Icinori.

Al adaptar el álbum a la escena, la compañía invita a los jóvenes espectadores a sumergirse en un vasto fresco visual y musical: la historia de un paisaje salvaje y exuberante transformado de estación en estación por misteriosos personajes, mitad hombres… mitad herramientas. Esta metamorfosis de la naturaleza está jalonada por una multitud de micronarraciones: animales, seres humanos y criaturas fantásticas se unen para dejarnos entrever la riqueza y la abundancia de este mundo. A medio camino entre el realismo y la fantasía, como una suave introducción a la ecología, este viaje onírico explora los vínculos íntimos y complejos entre el ser humano y la naturaleza.

« Et puis » ist in erster Linie ein großes Bilderbuch von Icinori, einem Künstlerduo. Poetisch und überraschend, ohne Worte oder fast ohne Worte, zeigt jede Seite die ganze Subtilität und Originalität von Icinoris grafischer Arbeit.

Mit der Adaption des Albums für die Bühne lädt das Ensemble die jungen Zuschauer ein, in ein großes visuelles und musikalisches Fresko einzutauchen: die Geschichte einer wilden und üppigen Landschaft, die von Jahreszeit zu Jahreszeit von mysteriösen Figuren, halb Mensch, halb Werkzeug, verändert wird. Eine Vielzahl von Mikroerzählungen durchzieht diese Metamorphose der Natur: Tiere, Menschen und fantastische Kreaturen begegnen sich und lassen uns den Reichtum und die Fülle dieser Welt wahrnehmen. Zwischen Realismus und Phantasmagorie, wie eine sanfte Einführung in die Ökologie, erforscht diese Traumreise die intime und komplexe Beziehung des Menschen zur Natur.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES