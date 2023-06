PRÉSENTATION DU MÉTIER DE LUTHIER ET DE LA NICKELHARPA 17 Impasse des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges, 6 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Présentation du métier de luthier et de la Nickelharpa (instrument traditionnel à cordes frottées d’origine suédoise) par Jean-Claude Condi, luthier et archetier de Mirecourt.. Tout public

Vendredi 2023-07-06 17:00:00 fin : 2023-07-07 18:00:00. 0 EUR.

17 Impasse des 4 frères Mougeotte Plateau de la Nef

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Presentation of the luthier’s craft and the Nickelharpa (traditional Swedish bowed stringed instrument) by Jean-Claude Condi, luthier and bow maker from Mirecourt.

Jean-Claude Condi, luthier y fabricante de arcos de Mirecourt, presenta el oficio de luthier y el Nickelharpa (instrumento tradicional sueco de cuerda con arco).

Vorstellung des Berufs des Geigenbauers und der Nickelharpa (traditionelles Streichinstrument schwedischen Ursprungs) durch Jean-Claude Condi, Geigenbauer und Bogenmacher aus Mirecourt.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES