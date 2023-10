MARCHE DE NOËL DE LA VAGUE ECO-CREATIVE A PREFAILLES : UNE ADRESSE IMMANQUABLE POUR DES CADEAUX ORIGINAUX 17 Grande Rue Préfailles, 9 décembre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Toujours le même refrain chaque fin d’année : qu’est-ce-que je vais offrir à Noël ? Il faut absolument que je trouve !

Rassurez-vous car on vous comprend. Alors suivez-nous, on vous emène faire le plein d’idées….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

17 Grande Rue Salle du Conseil Municipal

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



It’s always the same refrain at the end of each year: what am I going to give for Christmas? I absolutely have to find it!

Don’t worry, we understand. So follow us, we’ll take you on a journey of ideas….

Al final de cada año, siempre la misma cantinela: ¿qué voy a regalar por Navidad? ¡Tengo que encontrarlo!

No se preocupe, le entendemos. Así que síguenos y te llevaremos de viaje para que te aprovisiones de ideas….

Jedes Jahr am Jahresende die gleiche Leier: Was soll ich zu Weihnachten schenken? Das muss ich unbedingt herausfinden!

Seien Sie beruhigt, denn wir verstehen Sie. Also folgen Sie uns, wir nehmen Sie mit auf eine Reise voller Ideen….

