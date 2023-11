LE NOËL DES CRÉATEURS DE RETZ À PRÉFAILLES 17 Grande Rue Préfailles, 2 décembre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Le Noël des Créateurs de Retz = la solution pour trouver du cadeau original et unique, ne ressemblant à aucun autre !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

17 Grande Rue Salle du Conseil municipal

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Le Noël des Créateurs de Retz = the solution for finding an original and unique gift, unlike any other!

Le Noël des Créateurs de Retz = ¡la solución para encontrar un regalo original y único como ningún otro!

Le Noël des Créateurs de Retz = die Lösung, um ein originelles und einzigartiges Geschenk zu finden, das keinem anderen gleicht!

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire