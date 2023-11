L’ORANGE DE NOËL – SPECTACLE 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer, 29 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Venez découvrir le spectacle musical de Noël, pour les enfants de 3 à 10 ans. Lien de la billetterie en description.

(Le tarif réduit comprend: les CE + de 10 personnes, les chômeurs, les handicapés et les étudiants). Enfants

Vendredi 2023-12-29 16:30:00 fin : 2023-12-29 17:20:00. 11 EUR.

17 Faubourg de Ramberchamp Espace L.A.C

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Come and discover the musical Christmas show, for children aged 3 to 10. Ticketing link in description.

(Reduced rates include: CE + 10 people, unemployed, disabled and students)

Venga a descubrir el musical de Navidad, para niños de 3 a 10 años. Enlace de venta de entradas en la descripción.

(El precio reducido incluye: CE + 10 personas, desempleados, discapacitados y estudiantes)

Erleben Sie das Weihnachtsmusical für Kinder von 3 bis 10 Jahren. Link zum Kartenverkauf in der Beschreibung.

(Der ermäßigte Preis gilt für: EG + 10 Personen, Arbeitslose, Behinderte und Studenten)

