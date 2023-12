SOUS LE SAPIN… LES EMMERDES – SPECTACLE 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer, 4 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Venez découvrir comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante. Lien de la billetterie en description. (Le tarif réduit comprend: les CE + de 10 personnes, les chômeurs, les handicapés et les étudiants). Tout public

Vendredi 2023-12-29 21:00:00 fin : 2023-12-29 22:15:00. 24 EUR.

17 Faubourg de Ramberchamp Espace L.A.C

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Discover how a bourgeois family’s quiet New Year’s Eve is disrupted by the arrival of an unexpected… and unwelcome guest. Ticketing link in description. (Reduced price includes: CE + 10 people, unemployed, disabled and students)

Descubra cómo la tranquila Nochevieja de una familia burguesa se ve alterada por la llegada de un invitado inesperado… y problemático. Enlace de venta de entradas en la descripción. (Precio reducido incluye: CE + 10 personas, desempleados, discapacitados y estudiantes)

Erleben Sie, wie der ruhige Silvesterabend einer bürgerlichen Familie durch die Ankunft eines unerwarteten – und sperrigen – Gastes gestört wird. Link zum Kartenverkauf in der Beschreibung. (Der ermäßigte Preis gilt für: EG + 10 Personen, Arbeitslose, Behinderte und Studenten)

Mise à jour le 2023-11-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES